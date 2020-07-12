Фонд «Памяти группы Дятлова» не согласен с выводами о причинах гибели туристов на Урале

Директор организации Юрий Кунчевич в разговоре с агентством «Интерфакс» сказал, что по факту трагедии, произошедшей в 1959 году, нужно опросить свидетелей и родственников. У прокуратуры, по его словам, таких функций нет, поэтому надо подключить к делу следствие. Накануне надзорное ведомство назвало лавину причиной гибели туристической группы Дятлова. Сотрудники прокуратуры пришли к такому выводу, проведя масштабную проверку уголовного дела, которое было засекречено до 1970-х.

В память о девяти погибших перевал, расположенный неподалеку от места трагедии, назвали именем руководителя группы Дятлова.