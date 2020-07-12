Три человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тверской области

На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира – женщина с ребенком. Они получили царапины и ушибу, у летчика сломана рука. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Он уточнил, что самолет совершал несанкционированный перелет из подмосковного Можайска в Калязин. По одной из версий, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.
2020-07-12T14:31:24+03:00
2020-07-12T14:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 12 июля 2020
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