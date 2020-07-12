В Кремле надеются, что Россия не столкнется со второй волной коронавируса

Динамика заболеваемости дает надежду на то, что этого можно будет избежать – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин». Он сослался на мнение тех, кто «говорит об этом профессионально» — мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяну Голикову. Песков сказал, что самая остра фаза эпидемии в России уже пройдена, причем с минимальными потерями.

ВОЗ ранее допускала вторую волну коронавируса в России в случае увеличения контактов между гражданами.

