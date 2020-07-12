В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре жители снова вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Местный штаб Навального опубликовал видео, на котором были запечатлены десятки бойцов ОМОН в полной экипировке со щитами, которые зашли перед началом митинга в здание регионального правительства. Впрочем, акции, также как и накануне, прошли без задержаний и столкновений.

Жители скандировали лозунги в поддержку губернатора. Одна из участниц митинга, по имени Татьяна, сказал, что Фургал многое делает для региона.

Следствие считает Фургала причастным к организации убийств и покушении на бизнесменов 15 лет назад. Чиновник вину не признает.

Митинги в его поддержку, прошедшие вчера, называют самыми массовыми в истории региона.