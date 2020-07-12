В Красноярске из-за аварии на трубопроводе дочернего предприятия «Норникеля» произошел разлив 50 тонн авиатоплива

В Красноярском крае из-за аварии на трубопроводе дочернего предприятия «Норникеля» произошел разлив почти 50 тонн авиатоплива. Причиной произошедшего в пресс-службе компании «Норильскнефтегаз» назвали разгерметизацию системы.

Разлив топлива произошел сегодня рано утром, при перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард. Это населенный пункт в дельте Енисея, в транспортной доступности от места недавней аварии на ТЭЦ-3, также принадлежащей «Норникелю». Трубопровод оставался разгерметизирован в течение 15 минут, на место прибыли аварийные службы. В «Норильсктрансгазе» утверждают, что угрозы жизни и здоровью людей нет, компания начала внутреннее расследование в связи с инцидентом. Оценку ущерба, нанесенного природе – почве и водам – еще предстоит провести. Компания заверяет, что принимаются меры для ускоренного сбора нефтепродуктов. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что топливо попало в почву, но загрязнения реки Большая Хета, это приток Енисея, удалось избежать. Прокуратуры Красноярского края начала проверку в связи с произошедшим.

После майского разлива нефтепродуктов на Таймыре «Норникель» обещал ликвидировать последствия аварии за свой счет. Тогда были заведены уголовные дела о халатности и нарушении правил охраны окружающей среды.