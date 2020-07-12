На юге Ирака боевики атаковали автоколонну снабжения американской базы

Вооруженные люди на пикапах заставили фуры остановиться. После этого они вывели водителей–иракцев из машин, а грузовики подожгли. Всего были уничтожены четыре автомобиля – передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в местной службе безопасности.

Ранее американское посольство в Ираке подверглось ракетному удару. Часть снарядов перехватили зенитные ракетные комплексы Patriot.