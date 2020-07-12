Вооруженные люди на пикапах заставили фуры остановиться. После этого они вывели водителей–иракцев из машин, а грузовики подожгли. Всего были уничтожены четыре автомобиля – передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в местной службе безопасности.
Ранее американское посольство в Ираке подверглось ракетному удару. Часть снарядов перехватили зенитные ракетные комплексы Patriot.
На юге Ирака боевики атаковали автоколонну снабжения американской базы
Вооруженные люди на пикапах заставили фуры остановиться. После этого они вывели водителей–иракцев из машин, а грузовики подожгли. Всего были уничтожены четыре автомобиля – передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в местной службе безопасности.