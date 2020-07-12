Z Архив новостей новости
5 12 6 1024
13:31, 12 июля 2020

На Таймыре из-за прорыва трубы утекло до 20 тонн авиационного керосина

Об этом говорится на сайте компании «Норильсктрансгаз». Как ранее сообщало агентство ТАСС, инцидент произошел в населенном пункте Тухард при перекачке горючего с танкера в резервуар на берегу. К месту разлива отправлены аварийные службы, угрозы населению нет. Как утверждается, топливо в реку не попало.

Ранее под Норильском произошло несколько экологических аварий. Сперва из-за утечки на ТЭЦ, разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Затем «Новая газета» обнаружила место слива производственных отходов обогатительной фабрики в тундру.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Лиза Аникина ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

Самое плохое, что было в этом голосовании, совсем не голосование. А то, что Путин вовлек в преступную группировку по фальсификациям практически всю страну…

5 47 6 11026 05.07
#слушать 50:31 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Интервью Лукавая цифра

Микко Хаутала гость: Микко Хаутала чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России

Для нас Маннергейм – фигура самого высшего масштаба. Но понимаю, что его репутация в России неоднозначная… Он лично не являлся другом или союзником Гитлера. Он всегда критически относился к Гитлеру. Время было такое…

5 76 6 11889 08.07
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 64 6 10163 10.07
Блоги

Григорий Пасько журналист, директор Содружества журналистов-расследователей

«Странная была свобода…» Шпиономания была, есть и будет, поскольку есть статья 275 в Уголовном кодексе. Статья, в свою очередь, была, есть и будет, потому что есть ФСБ…

5 44 6 8420 10:38
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Какой ни есть, но он родня…» Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине – однажды федерализм станет сепаратизмом…

5 247 6 53942 11.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Закрытая Россия У нас есть все основания не доверять ФСБ и следствию. И есть все основания требовать публичного и открытого разбирательства дела журналиста, который всю жизнь занимался публичной и открытой работой…

5 106 6 22935 08.07
Блоги

Алексей Кромский Политконсультант

Боже, благослови Америку! Японцы и китайцы, русские и итальянцы носят джинсы, смотрят американские фильмы, едят гамбургеры и пользуются айфонами, летая на «Боингах». Вестернизация и глобализация образцов. Но самый главный экспортный товар Америки — это Свобода!..

5 23 6 5139 09.07
Блоги

Ральф Фюкс: Ностальгия по советскому и мечты о великой державе Путин предлагает новую схему для взаимоотношений великих держав, но она токсична. Она вносит раскол в Европейский союз и в НАТО, и это регресс к состоянию до становления нормативного порядка…

5 75 6 16699 08.07
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Неосталинизм У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы были возможны, то он победил бы Путина в первом туре. Но, поскольку такие выборы невозможны, то его образ стал главным союзником…

5 421 6 94506 08.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9147 10.07
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Единый Государственный Эрзац Им хочется, чтобы учитель не учил, а обслуживал интересы машины, и им плевать, что машина давит их детей…

5 244 6 58011 07.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 71 6 17391 10.07
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Возвращение сталинизма Сталин сегодня превратился из реального человека в миф, а борьба с мифами никогда не была эффективной и потому сейчас практически бессмысленна…

5 160 6 38579 08.07
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Памяти Айя-Софии Люблю я стамбульские мечети, но совершенно не хочу разуваться при входе в Софию, не хочу, чтобы ее дивные полы были покрыты коврами, а ее поразительные мозаики… ну это я даже предполагать не в силах…

5 20 6 5058 11:42
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как отдохнуть, не разориться, не заболеть и не получить по морде в Крыму? Здесь не боятся так называемого обнуления и надеются, что Владимир Путин сможет как минимум ещё один срок быть Президентом России…

5 246 6 85715 05.07
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

— Может ли журналист президентского пула быть носителем определенной чувствительной информации и передать это спецслужбам НАТО?
Д.Песков: Если он завербован спецслужбами НАТО, то такое исключать нельзя, конечно…

5 29 6 7526 08.07
#слушать 18:22 8читать $скачать 16.8 МБ

Популярное за неделю

Новости

Краевая полиция передавала «более реальное» число протестующих в Хабаровске в защиту Сергея Фургала В федеральном ведомстве численность протестующих занизили…

5 22 6 22181
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Выяснилось, что удавок можно наделать гораздо больше, чем есть шей в России. И поэтому решили, что не надо пропадать добру, и на совершенно случайных шеях начали это всё опробовать…

5 64 6 102107 08.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Дело Светланы Прокопьевой — это ...
5 23 6 5924 05.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Все тайное становится явным Наше русское, отечественное и родное выражение «На каждого есть своя папка» этим утром вновь подтвердило свою актуальность — арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал…

5 141 6 151388 09.07
Блоги

Дмитрий Гордон украинский журналист

+ Венедиктов. Вторжение России, обнуление Путина, Зеленский, Ермак, Лукашенко, Соловьев Венедиктов. Вторжение России, обнуление Путина, Зеленский, Ермак, Лукашенко, Соловьев Интервью Дмитрия Гордона с российским журналистом, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым в программе «ГОРДОН». 2020 год…

5 112 6 109926 06.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8619834
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4551790

Сегодня в эфире