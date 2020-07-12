На Таймыре из-за прорыва трубы утекло до 20 тонн авиационного керосина

Об этом говорится на сайте компании «Норильсктрансгаз». Как ранее сообщало агентство ТАСС, инцидент произошел в населенном пункте Тухард при перекачке горючего с танкера в резервуар на берегу. К месту разлива отправлены аварийные службы, угрозы населению нет. Как утверждается, топливо в реку не попало.

Ранее под Норильском произошло несколько экологических аварий. Сперва из-за утечки на ТЭЦ, разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Затем «Новая газета» обнаружила место слива производственных отходов обогатительной фабрики в тундру.