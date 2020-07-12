Совбез ООН после долгих обсуждений все же принял резолюции о продлении программы трансграничной помощи Сирии

Это удалось сделать только с пятой попытки.

На один год продлевается работа только одного пропускного пункта — «Баб эль-Хава» на границе с Турцией, через который гуманитарную помощь будут передавать в Сирию. Изначально речь шла о двух погранпунктах. 12 членов Совета безопасности ООН поддержали итоговый вариант, три страны не проголосовали – Китай, Доминикана и Россия, которая ранее сама предлагала оставить только этот КПП. Как пояснил противоречивую позицию Москвы первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, воздержание при голосовании связано с недовольством тем, как проходила вся процедура согласования. По его словам, Россия еще в начале недели предложила вариант с пунктом «Баб эль-Хава» для передачи гумпомощи, но в Совбезе заставили «проходить через несколько лишних голосований, каждый раз выставляя Россию и Китай врагами международного сообщества».

В течение недели Россия выносила на голосование свои проекты резолюции дважды, они не получили поддержки. Представители Доминиканы осудили решение закрыть другие пограничные пункты.

Механизм трансграничной помощи Сирии был принят в 2014 году из-за активизации боевых действий, и каждый год продлевался в неизменном виде. Однако теперь Москва настаивает на необходимости сворачивать гуманитарную программу, поскольку ситуация стабилизировалась.