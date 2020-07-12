В Хабаровске власти усилились ОМОНом на второй день протестов

Несмотря на появление бойцов в экипировке, очередная акция протеста прошла мирно и без задержаний.

Протесты в Хабаровске сегодня продолжились, и местные власти решили принять дополнительные меры безопасности: в соцсетях распространилась видеозапись, на которой больше двух десятков бойцов ОМОНа в экипировке и со щитами заходят в здание регионального правительства. Впрочем, на улицах сотрудников подразделения замечено не было: за безопасностью следили обычные сотрудники полиции. Правительство региона обратилось к жителям с просьбой не участвовать в акции.

Что касается протестующих, то их сегодня было намного меньше, чем накануне – по оценке штаба Алексея Навального в Хабаровске, в акции участвовали около двух тысяч человек. Как сообщал местный портал DVhab.ru, сначала они прошли по городу, а затем собрались в центре, скандируя лозунги с требованием отпустить арестованного губернатора. К этому часу акция уже завершилась. Кроме того, в Хабаровске прошел автопробег в поддержку Сергея Фургала, из-за чего центр города сковали пробки. Акция солидарности с главой региона также состоялась в Комсомольске-на-Амуре, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Накануне в Хабаровске прошла первая акция в поддержку Фургала, в которой, по разным данным, приняли участие от одного до нескольких десятков тысяч человек. Ее называют самой массовой в истории города.