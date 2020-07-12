Пекин, по утверждению вирусолога из Гонконга, вовремя не рассказал миру об опасности коронавируса. Ли-Мэн Янь — специалист, бежавшая в США, — утверждает, что китайское руководство скрывало данные об инфекции. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox News.

Представители Всемирной организации здравоохранения отвергли обвинения в сокрытии информации. В китайском посольстве отметили, что ничего не знают о Ли-Мэн Янь. Ранее Вашингтон неоднократно обвинял Пекин в утаивании данных о новом вирусе. О том, что власти КНР заставляли молчать медиков, ранее говорилось в докладе разведывательного альянса «Пять глаз».