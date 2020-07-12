В Сербии пятый день протестов закончился без задержаний

По оценкам МВД, на улицы в этот раз вышло значительно меньше людей, чем раньше – на пике акции полицейские насчитали чуть больше тысячи участников. За митингом на площади перед парламентом наблюдали отряды конной полиции и спецназа – передает агентство ТАСС.

Акции протеста начались в Белграде после того, как власти решили вернуть комендантский час в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. На следующий день правительство отказалось от этой идеи.