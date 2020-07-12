Совет безопасности ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении полномочий миссии по гуманитарной помощи Сирии

Ее в ближайшие 12 месяцев будут доставлять только через один пункт на турецкой границе. Россия от голосования воздержалась.

Согласно резолюции, которую поддержали 12 членов Совета Безопасности, в том числе Германия, Великобритания, США и Бельгия, гуманитарная помощь будет идти через пункт «Баб эль-Хава» на границе с Турцией. Ранее страны, которые внесли резолюцию, Германия и Бельгия предлагали продлить поставки через два КПП, однако такой вариант дважды блокировали Россия и Китай. Они воздержались и теперь, наряду с Доминиканской Республикой. Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя говорил, что механизм трансграничной помощи арабскому государству задумывался как временная мера, а сейчас «пришло время постепенно его сворачивать», поскольку обозначенные в качестве гуманитарных объекты на деле использовались вооруженными формированиями, противостоящими официальному Дамаску. Москва предлагала вариант продления лишь на полгода и именно через «Баб эль-Хава». В итоге из списка точек пропуска конвоев исключили пункты на границе с Ираком и Иорданией, но действие механизма продлено на год.

Режим доставки помощи из соседних государств через погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.