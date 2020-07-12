Российские ученые успешно завершили испытания вакцины от коронавируса

Исследования показали безопасность препарата для здоровья человека.

Испытания вакцины проходили в Сеченовском институте почти месяц и наконец завершены: первую группу добровольцев планируют выписать уже в среду, а вторую – 20 июля. Еще до начала испытаний подопытных на две недели отправили в изоляцию, чтобы исключить заражение коронавирусом. Кроме повышения температуры в первые дни после вакцинации, у добровольцев не выявили никаких негативных реакций, рассказали ученые. После выписки за состоянием их здоровья установят наблюдение: медики будут следить за тем, как ведет себя иммунитет вакцинированных, передает агентство РИА Новости.

Вакцина была разработана сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – об этом сообщалось еще в мае. Тогда ученые предполагали, что клинические исследования могут завершиться к концу лета, а вакцинация всего населения России может растянуться еще на полгода.

РИА Новости называет разработку российских ученых первой в мире вакциной от коронавируса. При этом ранее сообщалось, что исследования с успехом идут и в других странах.