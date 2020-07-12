В Хабаровском крае второй день продолжаются акции в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала

Самые массовые демонстрации вновь прошли в столице региона.

«Свободу Сергею Фургалу», «Фургал – наш выбор», «Вернуть Фургала», с такими лозунгами, а также распевая военно-патриотические песни, жители Хабаровска, как и вчера, прошли по центральным улицам города, перекрыв движение транспорта – водители сигналили в их поддержку. Автомобилисты города также устроили автопробег. Пешее шествие вновь привело людей к зданию краевого правительства. За некоторое время до акции туда стянули сотрудников ОМОНа в полной экипировке, их завели в здание, а перед входом выстроилась цепь из полицейских. Но силовики вновь не стали вмешиваться в ход митинга. Сегодня участников было меньше, чем накануне – вчерашнюю акцию называют самой масштабной в истории города. По оценкам регионального штаба политика Алексея Навального, который вел прямую трансляцию демонстрации, на этот раз на улицы вышло около двух тысяч человек. Акция сегодня прошла и в Комсомольске-на-Амуре.

Сергея Фургала обвиняют в причастности к покушениям и убийствам в начале нулевых. Губернатор свою вину не признает.