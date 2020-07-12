Россиянин Петр Ян стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе. Он завоевал титул в бою с бразильцем Жозе Альду. Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде. Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Всего на счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение. Он стал вторым российским обладателем чемпионского пояса UFC после Хабиба Нурмагомедова.