В Польше стартовал второй тур президентских выборов

В нем участвуют действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы от оппозиционной партии Рафал Тшасковский. В первом туре ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы половины избирателей.



Провести дебаты, запланированные между турами, не удалось из-за того, что оппоненты не смогли договорится о месте встречи. В итоге они выступали по отдельности. Действующий лидер на встрече со сторонниками сказал, что главное для него – традиционные ценности.

Перед очередным этапом голосования кандидаты имеют практически равные шансы на победу – это следует из данных, приведенных компанией Kantar. Для того, чтобы занять кресло президента, достаточно набрать больше голосов, чем соперник.