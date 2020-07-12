Жители Хабаровска снова вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Митингующие собрались на площади Ленина, а затем двинулись по улице. Автомобилисты поддерживают их, сигналя из машин. Как сообщает агентство «Интерфакс», сегодня людей на улице меньше, чем накануне. Вчера, по подсчетам МВД, в шествии приняли участие около 10-12 тысяч человек. Полиция считает, что акции организовала команда губернатора, однако представители и соратники Фургала называют митинги стихийными.

Самого главу региона следствие считает причастным к организации убийств и покушении на бизнесменов 15 лет назад. Чиновник вину не признает.

