Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляцию на арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Защита считает эту меру пресечения незаконной и необоснованной, сообщил адвокат Олег Елисеев. В минувший вторник Лефортовский суд Москвы поместил журналиста под стражу на два месяца по делу о госизмене. Материалы засекречены. Общественность требует предъявить доказательства и сделать процесс максимально прозрачным. Петицию «Новой газеты» на сайте change.org уже подписали свыше 54 тысяч человек. В их числе многие актеры, писатели и журналисты. В числе прочих Сафронова поддержал телеведущий Михаил Шац.

ФБС заподозрило Сафронова в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» чешским спецслужбам с 2012 года. Вину журналист, который до «Роскосмоса» трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», не признает.