В Хабаровске продолжились акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Люди вновь вышли на центральную площадь, а затем пошли по проезжей части. Автомобилисты в знак солидарности сигналят из машин. Полиция усилила меры безопасности, но, как и вчера, пока в происходящее не вмешивается, передает Интерфакс. Впрочем, в здание краевого правительства на площади Ленина прибыли экипированные сотрудники правоохранительных органов. Правительство региона обратилось к жителям с просьбой не участвовать в стихийной акции. Количество митингующих значительно меньше, чем накануне. Вчера в марше приняли участие, по разным оценкам, от 5 до 35 тысяч человек. Одновременно акции прошли и в других городах. После этого глава пресс-службы губернатора Надежда Томченко рассказала об угрозах. По её словам, ей позвонил человек, «близкий к правоохранительным органам», и грозился завести против неё уголовное дело. В интервью «Эху» она пояснила, что это произошло после того, как инстаграм-аккаунт Фургала стал транслировать акцию в его поддержку.

Мероприятия не были согласованы с властями, но не встречали сопротивления полиции и Росгвардии. Томченко и один из заместителей Фургала выходили к демонстрантам, а пресс-служба губернатора поблагодарила протестующих за поддержку.