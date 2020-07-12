Фанаты Тоттенхэма планируют акцию против президента лондонского клуба Дэниэла Леви

Чем же недовольны болельщики. Прежде всего результатом. Тоттенхэм занимает 9 место в чемпионате Английской Премьер-Лиги, но даже не это самое главное. За 20 лет, пока Леви находится на своем посту команда выиграла только один трофей – Кубок Лиги, да и этому успеху уже более 10 лет. Зато у Леви все в порядке с финансами. По прибылям клуб занимает ведущее место в Лиге. Режим жесткой экономии болельщиков не устраивает настолько, что они расщедрились и арендовали самолет. Во время матча с Арсеналом над стадионом пролетит самолет, несущий надпись «Леви – на выход». Президента обвиняют еще и в том, что он уволил тренера Маурицио Поччетино. При нем команда занимала место в первой тройке. Пришедший вместо него некогда знаменитый Жозе Моуриньо пока держится только в конце первой десятки.

Это только первая акция против Президента клуба. Останавливаться на ней болельщики не намерены.