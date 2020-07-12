Болгарский премьер Бойко Борисов не собирается уходить в отставку, несмотря на акции протеста и призыв президента

Болгарский премьер Бойко Борисов не собирается уходить в отставку, несмотря на акции протеста, которые третий день продолжаются в Софии, и призыв президента страны. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном минувшей ночью на его странице в «Фейсбуке». Борисов отметил, что его ничего не задерживает во власти, кроме ответственности за государство, которое, как он сказал, могут сломать. Глава правительства призвал митингующих «протестовать, сколько хотят», но при этом соблюдать правила личной безопасности и «не проливать кровь».

Накануне президент страны Румен Радев выступил с обращением к нации, в котором призвал к отставке правительства и главного прокурора страны. А в Софии и других городах вновь прошли мирные протесты с участием нескольких тысяч человек. Серьезных инцидентов не было. На воскресенье запланированы новые акции.