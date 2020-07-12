Переговоры между Сербией и Косово должны возобновиться сегодня

Они пройдут при посредничестве Евросоюза.

Сербский президент Александр Вучич и премьер-министр Косова Авдула Хоти в очередной раз попробуют сегодня договориться о нормализации отношений. Переговоры под эгидой Евросоюза проходят в разных форматах с 2011-ого года.

На этот раз предполагалось, что политики встретятся в Брюсселе лично, но в начале недели планы поменялись, и было решено провести видеоконференцию. Ранее представитель ЕС Петер Стано объявил, что этот разговор нужен для достижения «комплексного, юридически обязывающего решения… которое будет касаться всех важных вопросов».

Несколько недель назад такие же переговоры хотели организовать и в США. 27 июня Вучич должен был встретиться с президентом Косова Хашимом Тачи, но того обвинили в военных преступлениях и разговор так и не состоялся.

Ранее президент Вучич неоднократно заявлял, что Сербия никогда не признает Косово. В свою очередь в качестве отдельного государства его уже признали 22 из 27 стран Евросоюза.