Родственники участников группы Дятлова не согласны с выводами Прокуратуры о причинах трагедии 60-летней давности

Родственники погибших участников группы Игоря Дятлова не согласны с выводами Генпрокуратуры о причинах трагедии более чем 60-летней давности. Ведомство по завершении проверки громкого уголовного дела пришло к заключению, что туристы погибли из-за снежной лавины и потери ориентации в пространстве. Расследователи полагают, что участники похода покинули палатки через разрезы, но потом не смогли вернуться из-за плохой видимости и замёрзли при температуре – 40–45 градусов.

Проверка прокуратуры – фиктивная, основным мотивом является сокрытие факта техногенной катастрофы. Такое мнение высказал «Эху» адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

Евгений Черноусов добавил, что родственники продолжат добиваться заведения и расследования уголовного дела.

Группа из девяти человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов, пропала в горах на севере Свердловской области во время лыжного похода в феврале 1959 года. Дело закрыли, так и не установив причины случившегося. Но в дальнейшем появилось множество независимых расследований и конспирологических теорий. В феврале прошлого года стало известно, что Генпрокуратура проверит материалы дела, чтобы «оставить из 75 версий только одну».