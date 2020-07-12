В Польше стартовал второй тур президентских выборов

Гражданам предстоит решить, кто будет главой государства в ближайшие пять лет. За кресло президента борется действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок при поддержке правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Ему противостоит кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Ранее на встрече со сторонниками Анджей Дуда заявил, что главное для него – это традиционные ценности.

По результатам первого тура, Дуда заручился поддержкой более 40% избирателей.

