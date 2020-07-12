Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником Falcon Eye 2 с космодрома Куру запланирован на 16 октября

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Германский авиационно-космический центр. Спутник Объединенных Арабских Эмиратов предназначен для оптико-электронной разведки. Его запуск должен был пройти еще 6 марта, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат», который заменили на запасной. Изначально старт планировалось перенести на первую декаду апреля, однако в середине марта космодром Куру приостановил работу из-за пандемии коронавируса.
2020-07-12T07:36:33+03:00
2020-07-12T07:37:18+03:00
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07:36, 12 июля 2020
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