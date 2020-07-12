В Сеченовском университете заявили об успешном завершении испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса

В Сеченовском университете заявили об успешном завершении испытаний на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса.

Первая группа будет выписана уже в среду, вторая — 20 июля, передает РИА «Новости». Отмечается, что задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.