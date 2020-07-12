SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Такое решение принято, чтобы уделить больше времени проверкам, говорится в заявлении американской компании, опубликованном в «Твиттере». Отмечается, что новые сроки запуска будут озвучены позднее. Ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде сегодня около 6 вечера по московскому времени. Предполагается, что станет частью миссии по созданию полномасштабной Сети широкополосного доступа в интернет из любого уголка планеты.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы аппаратов Starlink, начиная с мая прошлого года. Его откладывали уже несколько раз. Изначально он был запланирован на конец июня. Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Орбитальная группировка уже насчитывает более 500 аппаратов, всего их будет около 12 тысяч. Space X планируют уже в этом году обеспечить интернет-покрытием всю территорию Северной Америки.

Предполагается, что ракета также два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли — Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для мультиспектральной съемки планеты в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта Starlink, оценивается в 10 миллиардов долларов.