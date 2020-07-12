Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США

Состояние Маккензи Безос, которая после развода получила четверть принадлежащих мужу акций компании, на фоне их роста превысило 63 миллиарда долларов. В итоге она обошла дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон, сообщил журнал Forbes. Во всем мире Безос лишь немного уступает по размеру состояния только внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер.

Изменения произошли и в общем рейтинге самых богатых людей мира, в который включаются как мужчины, так и женщины. На этой неделе основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск переместился на седьмое место, обогнав сразу нескольких миллиардеров, в том числе председателя Уоррена Баффетта.