Дональд Трамп считает, что Канье Уэст сможет без труда отобрать голоса чернокожих американцев у Джо Байдена

Дональд Трамп считает, что Канье Уэст сможет без труда отобрать голоса чернокожих американцев у его основного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена. «Коррумпированный Джо [Байден] не сделал ничего хорошего для чернокожих!» — написал Трамп в Twitter. О планах баллотироваться популярный рэп-исполнитель сообщил 5 июля. Несмотря на то что последние годы Уэст был сторонником Трампа, он сказал в интервью Forbes, что больше не поддерживает президента и «снимает красную кепку».