Дональд Трамп считает, что Канье Уэст сможет без труда отобрать голоса чернокожих американцев у Джо Байдена

Дональд Трамп считает, что Канье Уэст сможет без труда отобрать голоса чернокожих американцев у его основного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена. «Коррумпированный Джо [Байден] не сделал ничего хорошего для чернокожих!» — написал Трамп в Twitter. О планах баллотироваться популярный рэп-исполнитель сообщил 5 июля. Несмотря на то что последние годы Уэст был сторонником Трампа, он сказал в интервью Forbes, что больше не поддерживает президента и «снимает красную кепку».
2020-07-12T04:09:01+03:00
2020-07-12T04:09:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675017-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:09, 12 июля 2020
Загрузка комментариев...