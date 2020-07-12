В Белграде после завершения протестной акции были задержаны несколько человек

Как сообщил портал «Курир», около полуночи, когда участники мирной манифестации разошлись, у парламента появилось несколько десятков радикалов, которые начали провоцировать полицейских. Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля после решения властей вернуть комендантский час в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. На следующий день власти отказались от этой идеи, однако демонстрации продолжились. По данным полиции, в результате беспорядков в Сербии пострадали 130 сотрудников правоохранительных органов, задержаны свыше 90 человек. Ущерб городу оценивается в 1 миллион евро.