В Белграде после завершения протестной акции были задержаны несколько человек

Как сообщил портал «Курир», около полуночи, когда участники мирной манифестации разошлись, у парламента появилось несколько десятков радикалов, которые начали провоцировать полицейских. Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля после решения властей вернуть комендантский час в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. На следующий день власти отказались от этой идеи, однако демонстрации продолжились. По данным полиции, в результате беспорядков в Сербии пострадали 130 сотрудников правоохранительных органов, задержаны свыше 90 человек. Ущерб городу оценивается в 1 миллион евро.
2020-07-12T04:06:38+03:00
2020-07-12T04:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 12 июля 2020
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