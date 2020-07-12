Генпрокуратура подвела итоги проверки громкого уголовного дела более чем 60-летней давности о гибели группы Дятлова

Генпрокуратура России подвела итоги проверки громкого уголовного дела более чем 60-летней давности о гибели группы Игоря Дятлова. Ведомство пришло к заключению, что причиной трагедии стала снежная лавина и потеря ориентации в пространстве. Расследователи полагают, что участники похода покинули палатки через разрезы, но потом не смогли вернуться из-за плохой видимости, передает РИА «Новости». Туристы замёрзли при температуре – 40–45 градусов.

Группа из девяти человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов, пропала в горах на севере Свердловской области во время лыжного похода в феврале 1959 года. Позже их тела были обнаружены. Дело закрыли, так и не установив причины случившегося. Но в дальнейшем появилось множество независимых расследований и конспирологических теорий. В феврале прошлого года стало известно, что Генпрокуратура проверит материалы дела, чтобы «оставить из 75 версий только одну».