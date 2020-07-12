В Индии на фоне пандемии коронавируса резко выросло число детских браков

Об этом пишет журнал Vice India со ссылкой на чиновников и представителей неправительственных организаций. В качестве основных причин власти называют ухудшение финансового положения семей из-за кризиса. Часто родители пытаются отдать дочь в другую семью, чтобы снять с себя часть расходов по ее содержанию. Немаловажным фактором стало и закрытие в стране школ, где детей хотя бы один раз в день кормили обедом.
2020-07-12T03:10:22+03:00
2020-07-12T03:10:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 12 июля 2020
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