Стрельба произошла на границе Южной Осетии и Грузии. Стороны обвиняют в произошедшем друг друга. По версии службы госбезопасности Грузии, представители непризнанной Республики задержали и ранили гражданина Грузии. Тбилиси информировал о случившемся Миссию наблюдателей Евросоюза и сопредседателей Женевских международных дискуссий.

В Комитете госбезопасности Южной Осетии, в свою очередь, утверждают, что гражданин Грузии пересек границу и открыл огонь по пограничникам. Ответным огнем он был ранен в ногу, а затем задержан. По данным ведомства, нарушителя зовут Заза Кахеладзе. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. По факту инцидента начали разбирательство.

Граница Южной Осетии с Грузией полностью закрыта с сентября прошлого года. Такое решение приняли в Цхинвали в связи с напряженностью на нескольких пограничных пунктах. Тогда речь шла о временном ограничении до «нормализации обстановки», однако до сих пор мреа не отменена.