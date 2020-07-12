«Коммерсант»:Хабаровская полиция называла большее число участников акции в поддержку губернатора Сергея Фургала

Хабаровская полиция передавала данные о большем числе участников акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, но в федеральном МВД их занизили. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве. Акции прошли накануне в нескольких городах Хабаровского края. Местные СМИ называли митинг в Хабаровске самым массовым в истории города — на него пришли порядка 30 тысяч человек. Краевое управление МВД оценило численность акции в 10-12 тысяч. Сергея Фургала задержали в минувший четверг по обвинению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 году. Суд в Москве арестовал его на два месяца.