«Коммерсант»:Хабаровская полиция называла большее число участников акции в поддержку губернатора Сергея Фургала

Хабаровская полиция передавала данные о большем числе участников акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, но в федеральном МВД их занизили. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве. Акции прошли накануне в нескольких городах Хабаровского края. Местные СМИ называли митинг в Хабаровске самым массовым в истории города — на него пришли порядка 30 тысяч человек. Краевое управление МВД оценило численность акции в 10-12 тысяч. Сергея Фургала задержали в минувший четверг по обвинению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 году. Суд в Москве арестовал его на два месяца.
2020-07-12T03:07:19+03:00
2020-07-12T03:07:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 12 июля 2020
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