«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Аталанта» прервала серию из девяти побед подряд в чемпионате. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 67 очков и отставая от лидирующего «Ювентуса» на девять очков. В следующем туре «Аталанта» 14 июля примет «Брешию», «Ювентус» днем позже на выезде сыграет с «Сассуоло», который в другом матче игрового дня на выезде обыграл «Лацио» со счетом 2:1, а «Рома» в гостях разгромила «Брешию» (3:0). Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом.