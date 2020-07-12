Пассажирам чартерного рейса Хабаровск-Сочи пришлось во время полета воспользоваться зонтиками

С потолка самолета потекла вода. Видео произошедшего показал в эфире телеканал «Москва 24». По его данным, рейс выполняла авиакомпании «Россия». На кадрах видно, как пассажиры и стюардессы заклеивают отверстия пакетами и скотчем, подставляют под течь стаканы и прячутся под зонтами. По словам одной из пассажирок, все были в шоке, а члены экипажа только разводили руками. По завершении путешествия капитан корабля выразил пассажирам свои извинения. В авиакомпании сказали, что к ним жалоб не поступало, но пообещали разобраться.