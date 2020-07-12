Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН по продлению трансграничной помощи Сирии из-за недовольства процессом подготовки документа Германией и Бельгией. Об этом заявил первый зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Москва сразу предлагала оставить открытым только один наиболее важный пропускной пункт (как в итоге и было сделано), однако авторы резолюции настаивали на сохранении двух. К этому результату можно было прийти и раньше, отметил дипломат. Принятая этой ночью резолюция была утверждена лишь с пятой попытки. Россия в течение недели дважды выносила на голосование свой вариант с продлением помощи через один КПП. Однако западные страны пытались настоять на двух открытых погранпунктах, также их не устраивал пункт с осуждением действующих в отношении Сирии односторонних санкций. Его отсутствие в итоговом документе не устроил Москву.
2020-07-12T02:09:55+03:00
2020-07-12T02:09:55+03:00
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02:09, 12 июля 2020
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