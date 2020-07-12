Сын экс-министра спорта России Бориса Иванюженкова насмерть сбил велосипедиста в подмосковном Подольске

Тот скончался до приезда скорой, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным сайта SPORT24, 22-летний Артем, играющий за американский хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс», находился за рулем BMW X6, который оформлен на его мать. По предварительной информации, правила дорожного движения хоккеист не нарушал. Алкоголя в его крови не обнаружено, с места происшествия он не скрывался. Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.