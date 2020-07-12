Совет Безопасности ООН с пятой попытки все же принял резолюцию о продлении на год трансграничной помощи Сирии. Она будет направляться только через один пропускной пункт на границе с Турцией «Баб-эль-Хава». Проект принят большинством голосов. В числе трех воздержавшихся была Россия, сообщил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, председательствующий в совете в июле. Ранее для этих целей использовались два погранперехода. Их мандат истек в пятницу. До сих пор Совбезу не удавалось принять новую резолюцию из-за разности позиций с одной стороны России и Китая, а с другой — Бельгии и Германии.

Так, российская сторона хотела оставить действующим именно то КПП, которое в итоге и осталось. Но также выступала за то, чтобы отразить в резолюции пагубность односторонних санкций в отношении Сирии, ухудшающих, по мнению Москвы, гуманитарную ситуацию в стране на фоне войны и пандемии коронавируса. Между тем в новой резолюции не содержится таких положений. Германия утверждает, что санкции ЕС носят адресный характер и не бьют по простому населению. Принципиальное различие мнений также касается самого механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи.