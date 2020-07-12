В РПЦ вновь выступили с критикой суррогатного материнства

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сказал, что с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает эту технологию. Так он прокомментировал сообщение о том, что в одной из московских квартир нашли пятерых младенцев, рожденных суррогатными матерями. Детей не смогли отвезти за границу к их биологическим родителям из-за пандемии коронавируса. Митрополит считает, что такие случаи будут повторяться, пока суррогатное материнство не будет запрещено законом. По его словам, практика, когда дети становятся предметом торговли, с точки зрения Церкви, глубоко безнравственна.