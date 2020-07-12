На Пушкинской площади в Москве задержали активистку «Бессрочного протеста» Милю Кашапову, стоявшую в одиночном пикете

В руках она держала плакат «Выходи 15.07. Пушкинская площадь. 19:00», сообщает интернет-портал «ОВД-Инфо». Еще один активист Александр Дмитриев был задержан второй раз за день. Около полуночи его отпустили под обязательство о явке для составления протокола о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции, сообщает адвокат Сергей Тельнов.

Днем на Пушкинской также задержали активистов Федора Протащика и Анну Лойко. Активисты «Бессрочного протеста» устраивают пикеты на Пушкинской площади начиная с 1 июля.

В начале месяца организаторы кампании «Нет!», выступающие против поправок к Конституции, уведомили мэрию Москвы о том, что намерены провести 15 июля на Пушкинской площади 10-тысячный митинг «НЕТ вечному Путину». Власти отказали.