За последние сутки в Москве скончались 27 человек с коронавирусом и пневмонией. Это примерно на уровне последних дней. Общее число жертв COVID-19 в столице выросло до 4143, сообщил оперативный штаб. За сутки в городе выявили 678 заболевших. За месяц число новых случаев сократилось более чем наполовину и не превышает раннеапрельские показатели. Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали более 228 тысяч случаев заражения, выздоровели 164 тысячи пациентов.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, иммунитет к коронавирусу обнаружили у каждого пятого жителя Москвы.

В то же время мэр Сергей Собянин предупредил, что угроза все еще сохраняется. Однако он предложил не верить прогнозам насчет второй волны заболевания.