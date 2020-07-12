Всероссийский детский центр «Орленок» сегодня праздничными мероприятиями отметит 60-летие со дня основания

Пройдут они на фоне пандемии коронавируса.

В отрядах подготовили специальную программу, большую ее часть организуют на улице, а не в помещении. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в детских учреждениях пока должны быть исключены массовые собрания. Традиционная праздничная линейка в этом году пройдет в необычном радиоформате. Ее услышат дети, которые приехали на 7 смену, и подписчики в социальных сетях. Часть праздника запланирована онлайн, присоединиться к нему в интернете может любой желающий: отправиться с вожатым на экскурсию, спеть любимые песни и поучаствовать в интеллектуальной игре. После дети отправятся на набережную, где для них проведут спортивную эстафету на пляже. При этом в «Орленке» из-за пандемии коронавируса отменили все масштабные массовые мероприятия, а вожатые и воспитатели должны работать в специальных средствах защиты и проходить двухнедельный карантин.

Из-за распространения COVID-19 летние лагеря в этом году начали работу позже обычных дат.