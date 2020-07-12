В Польше сегодня состоится второй тур президентских выборов

Соперничают между собой действующий лидер страны Анджей Дуда и мэр Варшавы Тшасковский.

Польский президент Анджей Дуда не смог выиграть выборы в первом туре, как и предсказывали эксперты. Голосование перенесли с мая на конец июня из-за эпидемии. И, как говорят политологи, это и помешало ему набрать нужное количество голосов. При этом хорошую поддержку получил кандидат от самой большой оппозиционной партии — мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он проевропейски настроенный либерал, в то время как Дуда – консерватор, который, в частности, в ходе предвыборной кампании негативно высказывался о сообществе ЛГБТ. На это Тшасковский и напирает, отмечая, что люди хотят перемен – об этом свидетельствуют результаты первого тура. Дуда же стоит на страже традиционных ценностей. Эксперты не решаются предсказывать исход второго тура, но отмечают, что население приветствует проводимую действующим президентом социальную политику – в том числе снижение пенсионного возраста, выплаты 13-ой пенсии и детских пособий. Тшасковского же называют идеальным кандидатом для либералов.

Тшасковский выдвинулся в президенты только в апреле. Согласно опросам, за время, прошедшее с первого тура, он успел сократить разрыв с Дудой.