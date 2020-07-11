Грузия обвинила российских пограничников в Южной Осетии в ранении и незаконном лишении свободы грузинского гражданина

По версии грузинской стороны, житель села Квемо был задержан сегодня в районе средневековой крепости Схвило. При задержании он был ранен в ногу. Об инциденте проинформирована миссии наблюдателей Евросоюза. В Тбилиси случившееся называют опасным прецедентом. Власти Южной Осетии в свою очередь сообщили, что гражданин Грузии

был задержан после того, как нарушил режим госграницы и несколько раз выстрелил по пограничникам. Ответным огнем он был ранен в голеностоп и впоследствии задержан. Грузия не признаёт границу с Южной Осетией, а задержания грузинских граждан за ее пересечение считает незаконными.