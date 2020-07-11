Эрдоган: Мнение других стран не повлияет на превращение храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Мнение других стран не повлияет на превращение храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.