Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Австрии. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 14-е место.

Гонка Гран-при Штирии состоится в воскресенье, начало – 16:10.