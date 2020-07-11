Глава пресс-службы хабаровского губернатора Надежда Томченко утверждает, что ей угрожают уголовным делом

В интервью «Эху Москвы» она рассказала, что ее уже звонили на этот счет. Кто именно, она не уточнила, но сказала, что это человек, близкий к правоохранительным органам. Звонок, по ее словам, поступил во время трансляции в в инстаграме Сергея Фургала митинга в его защиту. Томченко опасается, что ее и координатора краевого отделения ЛДПР Захара Синяговского могут задержать по обвинению в экстремизме или организации несанкционированного митинга.

Местные СМИ назвали митинг в Хабаровске в защиту арестованного губернатора самым массовым в истории города — на него пришли до 30 тысяч человек. Управление МВД по Хабаровскому краю оценило численность акции в 10-12 тысяч человек, а ответственность за ее организацию возложила на «команду Сергея Фургала».