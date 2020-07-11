NASA и Япония подписали соглашение о совместной работе по программе освоения Луны

Как сообщается на сайте NASA, в рамках проекта «Артемида» Япония поможет США создать окололунную станцию Gateway, которую планируется использовать как «перевалочный пункт» для полетов с Земли на Марс. Страны также договорились о сотрудничестве в освоении поверхности спутника. «Роскосмос» тоже планировал принять участие в создании модулей для окололунной базы, однако переговоры пока ни к чему не привели. В 2021 году НАСА планирует отправить на Луну грузовые миссии, в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов.
2020-07-11T20:33:48+03:00
2020-07-11T20:33:48+03:00
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20:33, 11 июля 2020
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