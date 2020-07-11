Родственники погибших участников группы Дятлова не согласны с выводами Генпрокуратуры о причинах гибели туристов в 1959 году. Как заявил «Эху Москвы» адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, прокуратура продолжает скрывать факт техногенной катастрофы в районе перевала, носящего сейчас имя Дятлова.

Ранее замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что версия о лавине получила полное подтверждение, но причиной гибели людей стала не только она. По его словам, после схода лавины туристы покинули палатку, они были дезориентированы и не смогли вернуться в нее, замерзнув при температуре минус 40-45 градусов.